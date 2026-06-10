盤後速報 - 群創(3481)次交易(11)日除息1元，參考價43.3元
鉅亨網新聞中心
群創(3481-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為43.3元，相較今日收盤價44.30元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.26%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|44.30
|1.0
|2.26%
|0.0
|2025/05/22
|14.1
|1.0
|7.09%
|0.0
|2022/07/11
|12.25
|1.055
|8.61%
|0.0
|2021/07/27
|19.55
|0.3988
|2.04%
|0.0
|2020/07/17
|8.4
|0.1
|1.19%
|0.0
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