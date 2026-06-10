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盤後速報 - 群創(3481)次交易(11)日除息1元，參考價43.3元

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群創(3481-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為43.3元，相較今日收盤價44.30元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.26%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 44.30 1.0 2.26% 0.0
2025/05/22 14.1 1.0 7.09% 0.0
2022/07/11 12.25 1.055 8.61% 0.0
2021/07/27 19.55 0.3988 2.04% 0.0
2020/07/17 8.4 0.1 1.19% 0.0


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