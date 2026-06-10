鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-10 16:20

雖處於傳統第二季的淡季，但嘉威生活 (3557-TW)(10) 日公布的最新營收資訊顯示，5 月營收單月營收達 3.34 億元，月增 27.31%，年增 78.61%；2026 年 1-5 月營收 20.28 億元，年減幅已收斂至 17.82%，公司指出，這顯示整體營運已走出低谷，正逐步重回成長軌道。

嘉威在 2026 年 5 月營收迎來反彈，除了 4 月出貨略受國際戰爭導致的原物料波動影響，最主要來自於美國子公司 FDG 轉型的成效，FDG 成功打進美系零售龍頭 Walmart 並取得進口商角色，直接切入主流通路的內銷供應鏈，不僅有效優化產品交期、提升倉儲調配彈性，PREPARA 品牌的出貨表現也呈現逐月微幅回升的健康走勢。

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嘉威生活指出，公司由前身政星集團開始深耕經營生活日用品產業 40 餘年，營運穩健，但 2025 年全球企業皆面臨國際關稅與總體經濟逆風的挑戰，去年底來到營運谷底；但到了今年第二季，4 月核心通路短暫拉貨淡季，大客戶在春季尾聲已完成短暫的庫存去化，整體營運已逐步回歸正常軌道，隨著 5 月銷售額回升，緊接著下半年歐美感恩節、聖誕節等傳統鋪貨旺季即將到來，預期嘉威後續的拉貨動能值得期待。

此外，嘉威 2026 年將正式跨足收納產品領域，品項包含冰箱、廚房、浴室與臥室使用的塑膠盒與層架。目前正與客戶緊密開發中，預計將率先切入美國零售門市，最快有望於第四季迎來好消息。

嘉威同時瞄準疫情後復甦的餐飲商機，嘉威重新爭取過去較少關注的餐廳市場。目前已與多家經銷商洽談合作計畫，透過經銷體系直接進軍美國、日韓等國的餐廳客戶，2027 年將迎來業績貢獻。