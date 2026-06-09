盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.02%，報282.49美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日22:18股價上漲13.5美元，報282.49美元，漲幅5.02%，成交量308,857（股），盤中最高價294.96美元、最低價278.32美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.19%
- 近 1 月：-5.51%
- 近 3 月：+49.67%
- 近 6 月：+67.58%
- 今年以來：+70.4%
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安可(AMKR-US)大漲8.2%，報73.89美元
- 盤中速報 - 科林研發(LRCX-US)大漲5.03%，報340.79美元
- 盤中速報 - 高通(QCOM-US)大跌5.76%，報205.23美元
- 盤中速報 - 高通(QCOM-US)大跌5%，報206.88美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇