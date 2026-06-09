鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.02%，報282.49美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日22:18股價上漲13.5美元，報282.49美元，漲幅5.02%，成交量308,857（股），盤中最高價294.96美元、最低價278.32美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.19%
  • 近 1 月：-5.51%
  • 近 3 月：+49.67%
  • 近 6 月：+67.58%
  • 今年以來：+70.4%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007379.90-0.35%
道瓊指數50859.380.14%
NASDAQ25675.64-0.98%
費城半導體12647.03-2.01%
Onto Innovation Inc.278.58+3.57%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty