盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.02%，報252.96美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間10日00:18股價下跌13.37美元，報252.96美元，跌幅5.02%，成交量2,956,354（股），盤中最高價266.13美元、最低價252.96美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.37%
- 近 1 月：+28.12%
- 近 3 月：+61.36%
- 近 6 月：+36.33%
- 今年以來：+44.59%
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