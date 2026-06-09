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盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.02%，報252.96美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間10日00:18股價下跌13.37美元，報252.96美元，跌幅5.02%，成交量2,956,354（股），盤中最高價266.13美元、最低價252.96美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.37%
  • 近 1 月：+28.12%
  • 近 3 月：+61.36%
  • 近 6 月：+36.33%
  • 今年以來：+44.59%

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道瓊指數50711.57-0.15%
NASDAQ25467.12-1.78%
費城半導體12312.44-4.60%
Palo Alto Networks Inc256.18-3.81%

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