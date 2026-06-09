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盤後速報 - 台南(1473)次交易(10)日除息0.5元，參考價20.4元

鉅亨網新聞中心

台南(1473-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為20.4元，相較今日收盤價20.90元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.39%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/10 20.90 0.5 2.39% 0.0
2025/06/11 29.85 2.0 6.7% 0.0
2024/06/27 48.7 1.2 2.46% 0.0
2023/07/20 24.6 1.0 4.07% 0.0
2022/07/28 20.6 0.1 0.49% 0.0


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