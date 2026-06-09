盤後速報 - 台南(1473)次交易(10)日除息0.5元，參考價20.4元
鉅亨網新聞中心
台南(1473-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為20.4元，相較今日收盤價20.90元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/10
|20.90
|0.5
|2.39%
|0.0
|2025/06/11
|29.85
|2.0
|6.7%
|0.0
|2024/06/27
|48.7
|1.2
|2.46%
|0.0
|2023/07/20
|24.6
|1.0
|4.07%
|0.0
|2022/07/28
|20.6
|0.1
|0.49%
|0.0
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