鉅亨速報

盤後速報 - 翔名(8091)下週(6月16日)除息4.22元，預估參考價245.28元

鉅亨網新聞中心

翔名(8091-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.22元。

以今日(6月9日)收盤價249.50元計算，預估參考價為245.28元，息值合計為4.22元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

翔名(8091-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體儀器及其設備之製造加工買賣業務（度量衡除外）。電腦及其週邊設備之買賣業務。電子（特許除外）、機械及其零件之買賣業務。近5日股價下跌14.5%，櫃買市場加權指數下跌7.5%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/16 249.50 4.2151 1.69% 0.0
2025/04/16 117.5 8.0 6.81% 0.0
2024/04/17 129.5 6.0 4.63% 0.0
2023/07/18 101.5 7.0 6.9% 0.0
2022/07/18 72.1 3.9094 5.42% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44704.44+2.76%
翔名249.5+9.91%

鉅亨贏指標

了解更多

#利空進貨

中強短弱
翔名

90.91%

勝率

#島狀反轉

中強短弱
翔名

90.91%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty