盤後速報 - 翔名(8091)下週(6月16日)除息4.22元，預估參考價245.28元
鉅亨網新聞中心
翔名(8091-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.22元。
以今日(6月9日)收盤價249.50元計算，預估參考價為245.28元，息值合計為4.22元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
翔名(8091-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體儀器及其設備之製造加工買賣業務（度量衡除外）。電腦及其週邊設備之買賣業務。電子（特許除外）、機械及其零件之買賣業務。近5日股價下跌14.5%，櫃買市場加權指數下跌7.5%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/16
|249.50
|4.2151
|1.69%
|0.0
|2025/04/16
|117.5
|8.0
|6.81%
|0.0
|2024/04/17
|129.5
|6.0
|4.63%
|0.0
|2023/07/18
|101.5
|7.0
|6.9%
|0.0
|2022/07/18
|72.1
|3.9094
|5.42%
|0.0
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