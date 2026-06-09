盤後速報 - 立盈(7820)下週(6月16日)除息1.5元，預估參考價120.5元
鉅亨網新聞中心
立盈(7820-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月9日)收盤價122.00元計算，預估參考價為120.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
立盈(7820-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢氫氟酸及氟化鈣污泥回收再利用技術服務及人造螢石。廢氫氟酸及氟化鈣污泥回收再利用技術服務。人造螢石。近5日股價下跌6.67%，櫃買市場加權指數下跌7.5%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/16
|122.00
|1.5
|1.23%
|0.0
|2025/09/02
|252.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2025/07/03
|159.5
|0.5
|0.31%
|0.0
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