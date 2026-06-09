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盤後速報 - 立盈(7820)下週(6月16日)除息1.5元，預估參考價120.5元

鉅亨網新聞中心

立盈(7820-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月9日)收盤價122.00元計算，預估參考價為120.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

立盈(7820-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢氫氟酸及氟化鈣污泥回收再利用技術服務及人造螢石。廢氫氟酸及氟化鈣污泥回收再利用技術服務。人造螢石。近5日股價下跌6.67%，櫃買市場加權指數下跌7.5%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/16 122.00 1.5 1.23% 0.0
2025/09/02 252.0 0.0 0.0% 1.0
2025/07/03 159.5 0.5 0.31% 0.0

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