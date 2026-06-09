鉅亨速報

營收速報 - 國票金(2889)5月營收15.89億元年增率高達147.94％

鉅亨網新聞中心

國票金(2889-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣15.89億元，年增率147.94%，月增率5.74%。

今年1-5月累計營收為57.96億元，累計年增率140.38%。

最新價為15元，近5日股價下跌-0.34%，相關金融保險上漲5.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-376 張
  • 外資買賣超：+4 張
  • 投信買賣超：-12 張
  • 自營商買賣超：-368 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 15.89億 148% 6%
26/4 15.02億 3641% 93%
26/3 7.79億 50% 10%
26/2 7.12億 16% -41%
26/1 12.14億 102% 37%
25/12 8.84億 21% 9%

國票金(2889-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報5月營收國票金

相關行情

台股首頁我要存股
國票金15+2.04%
美元/台幣31.623+0.14%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty