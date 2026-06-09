營收速報 - 國票金(2889)5月營收15.89億元年增率高達147.94％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為57.96億元，累計年增率140.38%。
最新價為15元，近5日股價下跌-0.34%，相關金融保險上漲5.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-376 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：-12 張
- 自營商買賣超：-368 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|15.89億
|148%
|6%
|26/4
|15.02億
|3641%
|93%
|26/3
|7.79億
|50%
|10%
|26/2
|7.12億
|16%
|-41%
|26/1
|12.14億
|102%
|37%
|25/12
|8.84億
|21%
|9%
國票金(2889-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 富喬(1815)5月營收7.08億元年增率高達49.9％
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：藥華藥(6446-TW)EPS預估下修至23.17元，預估目標價為899元
- 延長公共運輸票價平穩民生物價 小黃油價補助加碼至最高1.5萬元
- 盤中速報 - 集中市場加權指數上漲1318.39點至44821.17點，漲幅3.03%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇