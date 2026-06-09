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盤中速報 - FTT大漲34.92%，報0.32美元

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FTT(FTT)在過去 24 小時內漲幅超過34.92%，最新價格0.32美元，總成交量達0.10億美元，總市值1.05億美元，目前市值排名第 83 名。

近 1 日最高價：0.42美元，近 1 日最低價：0.23美元，流通供給量：328,895,104。

FTX Token是由FTX交易所推出的代幣，FTX提供選擇權合約、槓桿、質押和現貨交易等多個服務，其團隊為了解決主流加密貨幣期貨交易的問題而創立平台。FTX以穩定幣進行清算，同時具有防回撥機制、集中抵押品池等功能，不需要保證金即可建立槓桿部位，只需要在FTX購買一枚比特幣三倍槓桿放空代幣即可實現。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.73%
  • 近 1 月：-33.39%
  • 近 3 月：-13.43%
  • 近 6 月：-62.82%
  • 今年以來：-49.70%

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