盤中速報 - Terra Classic大漲12.57%，報0.000075美元
鉅亨網新聞中心
Terra Classic(LUNC)在過去 24 小時內漲幅超過12.57%，最新價格0.000075美元，總成交量達0.07億美元，總市值4.07億美元，目前市值排名第 46 名。
近 1 日最高價：0.000075美元，近 1 日最低價：0.000064美元，流通供給量：5,464,344,229,127。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.17%
- 近 1 月：-27.97%
- 近 3 月：+60.59%
- 近 6 月：+21.18%
- 今年以來：+65.90%
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