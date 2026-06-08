營收速報 - 台航(2617)5月營收4.50億元年增率高達33.31％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為19.22億元，累計年增率11.86%。
最新價為29.15元，近5日股價上漲2.25%，相關航 運 業上漲4.93%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+465 張
- 外資買賣超：+464 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|4.50億
|33%
|16%
|26/4
|3.89億
|9%
|-4%
|26/3
|4.06億
|12%
|24%
|26/2
|3.29億
|6%
|-6%
|26/1
|3.48億
|-1%
|-14%
|25/12
|4.07億
|12%
|10%
台航(2617-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為海運服務業。委託營造廠商興建住宅及商業大樓出租出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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