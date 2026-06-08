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營收速報 - 台航(2617)5月營收4.50億元年增率高達33.31％

鉅亨網新聞中心

台航(2617-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣4.50億元，年增率33.31%，月增率15.93%。

今年1-5月累計營收為19.22億元，累計年增率11.86%。

最新價為29.15元，近5日股價上漲2.25%，相關航 運 業上漲4.93%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+465 張
  • 外資買賣超：+464 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 4.50億 33% 16%
26/4 3.89億 9% -4%
26/3 4.06億 12% 24%
26/2 3.29億 6% -6%
26/1 3.48億 -1% -14%
25/12 4.07億 12% 10%

台航(2617-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為海運服務業。委託營造廠商興建住宅及商業大樓出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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