營收速報 - 金像電(2368)5月營收87.73億元年增率高達87.3％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為354.05億元，累計年增率66.67%。
最新價為1360元，近5日股價下跌-0.38%，相關零組件業下跌-3.54%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1946 張
- 外資買賣超：+4341 張
- 投信買賣超：-2161 張
- 自營商買賣超：-234 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|87.73億
|87%
|20%
|26/4
|72.90億
|58%
|-1%
|26/3
|73.85億
|63%
|24%
|26/2
|59.42億
|54%
|-1%
|26/1
|60.16億
|69%
|15%
|25/12
|52.46億
|46%
|-4%
金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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