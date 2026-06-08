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營收速報 - 金像電(2368)5月營收87.73億元年增率高達87.3％

鉅亨網新聞中心

金像電(2368-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣87.73億元，年增率87.3%，月增率20.35%。

今年1-5月累計營收為354.05億元，累計年增率66.67%。

最新價為1360元，近5日股價下跌-0.38%，相關零組件業下跌-3.54%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1946 張
  • 外資買賣超：+4341 張
  • 投信買賣超：-2161 張
  • 自營商買賣超：-234 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 87.73億 87% 20%
26/4 72.90億 58% -1%
26/3 73.85億 63% 24%
26/2 59.42億 54% -1%
26/1 60.16億 69% 15%
25/12 52.46億 46% -4%

金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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