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營收速報 - 京元電子(2449)5月營收37.77億元年增率高達36.61％

鉅亨網新聞中心

京元電子(2449-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣37.77億元，年增率36.61%，月增率0.91%。

今年1-5月累計營收為177.12億元，累計年增率37.71%。

最新價為288.5元，近5日股價下跌-5.78%，相關半導體業下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+582 張
  • 外資買賣超：+22044 張
  • 投信買賣超：-20942 張
  • 自營商買賣超：-520 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 37.77億 37% 1%
26/4 37.43億 35% 4%
26/3 35.98億 36% 12%
26/2 32.25億 41% -4%
26/1 33.70億 41% 4%
25/12 32.54億 33% -1%

京元電子(2449-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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