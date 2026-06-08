營收速報 - 京元電子(2449)5月營收37.77億元年增率高達36.61％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為177.12億元，累計年增率37.71%。
最新價為288.5元，近5日股價下跌-5.78%，相關半導體業下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+582 張
- 外資買賣超：+22044 張
- 投信買賣超：-20942 張
- 自營商買賣超：-520 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|37.77億
|37%
|1%
|26/4
|37.43億
|35%
|4%
|26/3
|35.98億
|36%
|12%
|26/2
|32.25億
|41%
|-4%
|26/1
|33.70億
|41%
|4%
|25/12
|32.54億
|33%
|-1%
京元電子(2449-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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