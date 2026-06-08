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營收速報 - 東典(6588)5月營收2,759萬元年增率高達159.98％

鉅亨網新聞中心

東典(6588-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣2,759萬元，年增率159.98%，月增率1.66%。

今年1-5月累計營收為1.50億元，累計年增率165.38%。

最新價為103元，近5日股價下跌-3.11%，相關通信網路類指數下跌-1.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+115 張
  • 外資買賣超：+116 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 2,759萬 160% 2%
26/4 2,714萬 156% -6%
26/3 2,880萬 146% 54%
26/2 1,864萬 9% -61%
26/1 4,820萬 634% 123%
25/12 2,157萬 19% 18%

東典(6588-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光通訊主動元件使用之薄膜濾光片。光通訊被動元件使用之薄膜濾光片。光通訊雲端資料中心使用之薄膜濾光片。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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