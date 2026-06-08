營收速報 - 所羅門(2359)5月營收5.26億元年增率高達66.8％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為17.67億元，累計年增率-3.25%。
最新價為131.5元，近5日股價下跌-0.7%，相關其他電子上漲0.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1755 張
- 外資買賣超：-1999 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+244 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|5.26億
|67%
|47%
|26/4
|3.57億
|21%
|28%
|26/3
|2.79億
|-44%
|15%
|26/2
|2.42億
|-38%
|-33%
|26/1
|3.62億
|13%
|10%
|25/12
|3.30億
|18%
|-5%
所羅門(2359-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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