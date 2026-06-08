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營收速報 - 所羅門(2359)5月營收5.26億元年增率高達66.8％

鉅亨網新聞中心

所羅門(2359-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣5.26億元，年增率66.8%，月增率47.2%。

今年1-5月累計營收為17.67億元，累計年增率-3.25%。

最新價為131.5元，近5日股價下跌-0.7%，相關其他電子上漲0.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1755 張
  • 外資買賣超：-1999 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+244 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 5.26億 67% 47%
26/4 3.57億 21% 28%
26/3 2.79億 -44% 15%
26/2 2.42億 -38% -33%
26/1 3.62億 13% 10%
25/12 3.30億 18% -5%

所羅門(2359-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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