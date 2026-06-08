營收速報 - 慧友(5484)5月營收8,091萬元年增率高達152.32％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為3.15億元，累計年增率92.03%。
最新價為53元，近5日股價上漲18.77%，相關光 電 業上漲4.17%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+76 張
- 外資買賣超：+74 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|8,091萬
|152%
|50%
|26/4
|5,382萬
|17%
|29%
|26/3
|4,167萬
|16%
|-52%
|26/2
|8,758萬
|184%
|73%
|26/1
|5,063萬
|138%
|-16%
|25/12
|6,043萬
|472%
|11%
慧友(5484-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為CCD電子攝影機、影像處理器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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