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營收速報 - 慧友(5484)5月營收8,091萬元年增率高達152.32％

鉅亨網新聞中心

慧友(5484-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣8,091萬元，年增率152.32%，月增率50.33%。

今年1-5月累計營收為3.15億元，累計年增率92.03%。

最新價為53元，近5日股價上漲18.77%，相關光 電 業上漲4.17%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+76 張
  • 外資買賣超：+74 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 8,091萬 152% 50%
26/4 5,382萬 17% 29%
26/3 4,167萬 16% -52%
26/2 8,758萬 184% 73%
26/1 5,063萬 138% -16%
25/12 6,043萬 472% 11%

慧友(5484-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為CCD電子攝影機、影像處理器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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