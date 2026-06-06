盤中速報 - Worldcoin大跌10.22%，報0.5美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過10.22%，最新價格0.5美元，總成交量達2.04億美元，總市值14.41億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：0.57美元，近 1 日最低價：0.47美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+55.74%
- 近 1 月：+108.56%
- 近 3 月：+37.95%
- 近 6 月：-7.23%
- 今年以來：+2.90%
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