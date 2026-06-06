鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-06 13:00

《巴隆周刊》報導，市場對 Quantinuum IPO 的短暫熱情顯示，投資人似乎並不完全相信量子運算革命即將來臨的說法。然而，一些產業領袖認為市場可能誤判情勢。

IBM(IBM-US) 執行長 Arvind Krishna 周二在紐約科技周 (New York Tech Week) 活動發表演講，雖然主題並非聚焦量子運算，但相關話題仍不可避免地被提及。

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Krishna 表示，IBM 早在「許多年前」便認定量子運算未來將帶來可觀報酬。他向與會者表示，「接下來的問題就是，我們是否有能力完成所需的艱深科學研究，並持續取得進展？我會說，今年稍早我們已經說服自己答案是肯定的。」

IBM 的量子運算研發可追溯至 20 世紀末之前。2001 年，IBM 研究人員率先展示了 Shor 演算法，凸顯量子運算破解加密技術的潛力，而這項議題近來再度受到市場關注。

儘管量子技術尚未大規模商業化，但也不再只是理論概念。IBM 並未放棄這項技術的發展，其研究計畫仍持續穩步推進。

Krishna 提到的重要突破，是 IBM 與 Cleveland Clinic 及 RIKEN 合作進行的一項實驗。團隊利用以量子運算為核心的超級電腦，模擬一個包含 1.2 萬多個原子的蛋白質複合體。研究員模擬了胰蛋白酶 (trypsin) 與 T4 溶菌酶 (T4-lysozyme) 在液態水環境中的行為，以及其結合分子。

而在 2025 年底時，研究團隊最多只能模擬約 300 個原子的分子，因此這次成果代表重大飛躍。Krishna 認為，按照目前進展速度，未來很快將取得更大突破。

他談到，「我們非常有把握在一或兩個月內把規模再擴大一倍。如果你只需幾分鐘運算時間就能了解蛋白質特性，那麼也能找出哪些分子可能與它結合並阻止其不良作用。這將開啟過去根本不存在的新途徑，尤其是在醫療健康領域。」

儘管如此，投資人仍在評估這項技術的實際價值，以及願意為其未來潛力支付多少溢價。

Quantinuum 本周締造歷史，成為首家透過傳統 IPO 而非特殊目的收購公司 (SPAC) 上市的純量子運算企業。但該股周四掛牌首日表現未能延續開盤氣勢。儘管開盤一度上漲 13%，終場漲幅收斂至不到 1%。周五再跌 6.8%，同步反映大盤走弱及量子概念股普遍回檔。

Krishna 也坦承，即使進展快速，量子運算距離成熟應用仍有一段路要走。「接下來兩年的主要任務其實是工程問題。如何讓系統更容易擴展規模，以及提高容錯能力。」

IBM 預期在本世紀末前取得重大突破。公司計劃於 2029 年推出具備錯誤校正能力的量子超級電腦「Starling」，之後並於 2030 年後推出效能更強大的後續系統。

在這些重要里程碑之前，產業環境已出現一些有利變化。IBM 上個月獲得美國商務部支持。政府在總額 20 億美元的資助方案中，同意提供 10 億美元，用於支持 IBM 即將興建的量子晶片代工廠 Anderon。

IBM 研究主管 Jay Gambetta 上月表示，Anderon 將以獨立公司形式運作，而 IBM 只是其客戶之一。更重要的是，這項計畫讓 IBM 成為量子產業的重要基礎設施供應商，未來其他量子公司也可能利用其製造能力生產自家硬體。

Krishna 將量子運算視為繼傳統處理器之後下一個合理發展方向。在 CPU 與 GPU 之後，「量子運算讓人類能進行第三種數學運算。」他認為 IBM 未來五年計劃投入 100 億美元發展量子運算研發與製造，本身就是量子技術能創造實際報酬的最佳證明。

Krishna 坦言，至今仍有人質疑量子究竟只是科幻小說或實驗室研究，還是真實可行。然而，越來越多證據顯示，量子運算不只是比傳統處理器更快，而是有能力解決傳統晶片即使耗費極長時間也難以處理的複雜問題。

他打趣表示，「我內心那個純粹的資本家其實希望大家都只專注在 AI，好讓我們安靜地繼續發展量子運算，然後三年後突然讓所有人大吃一驚。」

「目前約有 300 家機構、企業客戶及政府單位正與我們深入合作量子運算，所以其實還是有不少人真正理解這項技術，而且非常深入。」