盤中速報 - 瑞波幣大跌8.3%，報1.079美元
鉅亨網新聞中心
瑞波幣(XRP)在過去 24 小時內跌幅超過8.3%，最新價格1.079美元，總成交量達2.75億美元，總市值829.99億美元，目前市值排名第 5 名。
近 1 日最高價：1.185美元，近 1 日最低價：1.0784美元，流通供給量：61,160,154,774。
XRP由Ripple Labs創建，運行在數位支付平台瑞波網(Ripple Net)中，建立在開源的瑞波帳本 (XRP Ledger)分散式資料庫上。瑞波網是一個全球即時總額清算(RTGS)系統，可以任意轉帳各種法幣和虛擬貨幣，相較於其他數位資產平台，交易確認只需幾秒鐘完成，更為便捷且低成本。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.22%
- 近 1 月：-17.35%
- 近 3 月：-16.83%
- 近 6 月：-42.61%
- 今年以來：-37.90%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Memecoin大跌8.01%，報0美元
- 盤中速報 - 幣安幣大跌8.25%，報558.4美元
- 盤中速報 - 哈希圖大跌8.32%，報0.0781美元
- 盤中速報 - 萊特幣大跌8.39%，報42.6美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇