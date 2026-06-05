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外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.48%，報1.1556元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間05日22:30，歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.48%，暫報1.1556點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.68%
  • 近 1 週：-0.33%
  • 近 3 月：-0.18%
  • 近 6 月：-0.27%
  • 今年以來：-1.13%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.89，本日下跌0.28%
  • 紐元/美元相關性0.82，本日下跌0.84%
  • 澳元/美元相關性0.81，本日下跌0.9%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌0.71%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日下跌0.41%
  • 美元/瑞郎相關性-0.81，本日下跌0.66%

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歐元/美元1.1522-0.78%
英鎊/美元1.3334-0.63%
紐元/美元0.5790-1.28%
澳元/美元0.7039-1.32%

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