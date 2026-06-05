外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.48%，報1.1556元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間05日22:30，歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.48%，暫報1.1556點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.68%
- 近 1 週：-0.33%
- 近 3 月：-0.18%
- 近 6 月：-0.27%
- 今年以來：-1.13%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌0.71%
- 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日下跌0.41%
- 美元/瑞郎相關性-0.81，本日下跌0.66%
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