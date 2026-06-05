盤中速報 - 費城半導體大跌4.08%，報13062.55點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間05日09:30，費城半導體下跌554.94點（或4.08%），暫報13062.55點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.15%
- 近 1 月：+29.26%
- 近 3 月：+72.06%
- 近 6 月：+88.71%
- 今年以來：+92.25%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌5.99%；英特爾(INTC-US)下跌5.58%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌5.4%；和康電訊(MTSI-US)下跌5.15%；美光科技(MU-US)下跌5.14%。
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