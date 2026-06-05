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盤中速報 - 費城半導體大跌4.08%，報13062.55點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間05日09:30，費城半導體下跌554.94點（或4.08%），暫報13062.55點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.15%
  • 近 1 月：+29.26%
  • 近 3 月：+72.06%
  • 近 6 月：+88.71%
  • 今年以來：+92.25%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌5.99%；英特爾(INTC-US)下跌5.58%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌5.4%；和康電訊(MTSI-US)下跌5.15%；美光科技(MU-US)下跌5.14%。


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費城半導體12923.68-5.10%
安謀控股公司364.01-7.48%
英特爾104.625-6.40%
邁威爾科技297.85-5.87%
和康電訊369.5747-3.44%
美光科技939.97-5.63%

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