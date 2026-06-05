鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.95億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,232.66美元，24小時漲跌幅-0.12%；以太幣(ETH)現報價格1,688.51美元，24小時漲跌幅-4.07%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.95億美元；USDC(USDC)24小時成交量達22.09億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.58億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：球迷幣(PSG)近一週漲幅42.2%；MIOTA(IOTA)近一週漲幅26.9%；Bonfida(FIDA)近一週漲幅24%。
近一週跌幅：Worldcoin(WLD)近一週跌幅82.7%；Memecoin(MEME)近一週跌幅28.1%；Stargate Finance(STG)近一週跌幅27.5%。
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