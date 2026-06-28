鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,285.63美元，24小時漲跌幅+0.29%；以太幣(ETH)現報價格1,578.69美元，24小時漲跌幅-0.17%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達6.76億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達5.82億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.1億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：權力代幣(POWR)24小時跌幅27.9%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：Worldcoin(WLD)近一週漲幅22.9%；Dymension(DYM)近一週漲幅18.6%；NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅17.7%。
近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅52.7%；Space ID(ID)近一週跌幅33.2%；DYDX(DYDX)近一週跌幅32.4%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
上一篇
下一篇