鉅亨網編譯許家華 2026-06-05 08:50

美國總統川普周四 (4 日) 宣布，將動用冷戰時期制定的《國防生產法》(Defense Production Act)，投入數億美元資金支持美國煤炭產業，包括升級燃煤電廠、推動新煤電項目以及興建煤炭出口基礎設施。白宮表示，此舉是為了滿足人工智慧 (AI) 資料中心快速成長帶來的電力需求，同時提升美國能源安全與出口競爭力。

根據川普政府公布的方案，美國能源部將透過《國防生產法》提供 4.25 億美元資金，用於升級全美 13 座燃煤發電廠；另將撥款 7,500 萬美元支持加州奧克蘭擬議中的 West Gateway 煤炭出口碼頭計畫，以強化美國對亞洲市場的煤炭出口能力。

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此外，能源部也表示，正敲定先前宣布、總額最高達 3.5 億美元的煤炭設施發展資金，涵蓋 4 項煤炭能源計畫，其中包括阿拉斯加與西維吉尼亞州的新建燃煤發電廠。

整體而言，本輪煤炭支持計畫總規模達 8.5 億美元，成為近年來美國聯邦政府規模最大的煤炭產業扶持措施之一。

川普在白宮橢圓形辦公室舉行的記者會上表示，「乾淨、美麗的煤炭」將有助於降低美國家庭生活成本，並確保未來 AI 產業所需的龐大電力供應。

出席活動的官員包括內政部長 Doug Burgum、能源部長 Chris Wright，以及懷俄明州州長 Mark Gordon 與西維吉尼亞州州長 Patrick Morrisey 等共和黨籍地方首長。

白宮近月來持續將能源政策與國家安全掛鉤。川普政府指出，隨著 AI 資料中心、超級電腦及雲端運算設施快速擴張，美國電力需求正在以數十年來最快速度增長。若無法確保穩定供電，美國可能在 AI 競爭中落後於中國等對手。

懷俄明州州長 Gordon 表示，他近期訪問日本與台灣時發現，當地企業與政府對懷俄明州煤炭需求十分強勁，特別是在 AI 基礎設施快速發展背景下。

他指出，West Gateway 出口碼頭對懷俄明州至關重要，將成為美國最大產煤州的重要生命線，有助於擴大亞洲市場出口。

能源產業則普遍支持川普的新政策。美國國家礦業協會 (National Mining Association) 執行長 Rich Nolan 表示，煤炭仍是穩定且可靠的能源來源，有助於降低能源價格波動風險，並支撐快速成長的電力需求。

Nolan 表示，政府正透過升級現有能源資產及改善港口設施，確保美國煤炭能夠滿足全球需求。

不過，環保團體對此計畫表達強烈反對。美國塞拉俱樂部 (Sierra Club) 氣候政策主管 Patrick Drupp 批評，這是利用納稅人資金補貼高污染產業。

他表示，燃煤發電排放的細懸浮微粒與心臟病、肺病等健康問題有關，不僅縮短民眾壽命，也增加醫療支出負擔。塞拉俱樂部將透過法律途徑挑戰相關政策。

事實上，美國煤炭產業過去 30 年持續萎縮。1990 年時，煤炭占全美發電量超過 50%；如今比重已降至不到 20%。天然氣價格下降、再生能源快速發展以及環保法規收緊，被視為煤炭衰退的主要原因。

即便川普第一任期曾大幅放寬煤炭產業監管，但就業人口仍持續下滑。根據聖路易聯邦準備銀行資料，美國煤礦工人數量已從 2017 年的約 5.15 萬人降至去年的 3.98 萬人，減幅超過 22%。

市場分析人士指出，川普此次政策背後除了支持傳統能源州選民外，更重要的是因應 AI 革命帶來的能源需求衝擊。儘管天然氣與核能仍是長期主力，但在短期內快速增加供電能力的選項有限，使部分原本逐漸退出市場的煤電廠重新獲得政策支持。