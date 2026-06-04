鉅亨速報

營收速報 - 富宇(4907)5月營收1.27億元年增率高達216.65％

鉅亨網新聞中心

富宇(4907-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣1.27億元，年增率216.65%，月增率-90.01%。

今年1-5月累計營收為24.03億元，累計年增率262.61%。

最新價為38.8元，近5日股價上漲4.76%，相關建材營造股價指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+94 張
  • 外資買賣超：+94 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 1.27億 217% -90%
26/4 12.75億 403% 28%
26/3 10.00億 13640% 0%
26/2 0.00 -100% 0%
26/1 0.00 -100% -100%
25/12 2,000.00 -100% -100%

富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報5月營收富宇

相關行情

台股首頁我要存股
富宇38.8+3.60%
美元/台幣31.460+0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#V型反轉

中弱短強
富宇

77.78%

勝率

#上升三法

中弱短強
富宇

77.78%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty