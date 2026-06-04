營收速報 - 富宇(4907)5月營收1.27億元年增率高達216.65％
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今年1-5月累計營收為24.03億元，累計年增率262.61%。
最新價為38.8元，近5日股價上漲4.76%，相關建材營造股價指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+94 張
- 外資買賣超：+94 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|1.27億
|217%
|-90%
|26/4
|12.75億
|403%
|28%
|26/3
|10.00億
|13640%
|0%
|26/2
|0.00
|-100%
|0%
|26/1
|0.00
|-100%
|-100%
|25/12
|2,000.00
|-100%
|-100%
富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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