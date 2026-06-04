盤中速報 - Sei大跌9.55%，報0.06美元
鉅亨網新聞中心
Sei(SEI)在過去 24 小時內跌幅超過9.55%，最新價格0.06美元，總成交量達0.13億美元，總市值3.83億美元，目前市值排名第 47 名。
近 1 日最高價：0.07美元，近 1 日最低價：0.06美元，流通供給量：6,733,333,333。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.75%
- 近 1 月：+2.43%
- 近 3 月：-14.25%
- 近 6 月：-55.70%
- 今年以來：-48.46%
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