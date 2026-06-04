鉅亨速報

盤中速報 - 瑞耘(6532)急拉3.43%報105.0元，成交207張

鉅亨網新聞中心

瑞耘(6532-TW)近5分K漲速3.43%，04日09:13報105.0元，成交207張，今日漲幅為3.45％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

瑞耘(6532-TW)近5日股價上漲4.64% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 0.13%。櫃買市場加權指數 上漲 1.51%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-18 張
  • 外資買賣超：-8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：+371 張
  • 融券增減：-3 張


文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數46115.49-0.74%
瑞耘102.5+0.99%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱轉強股

中強短弱
瑞耘

90%

勝率

#動能指標上漲股

中強短弱
瑞耘

90%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty