盤中速報 - 瑞耘(6532)急拉3.43%報105.0元，成交207張
鉅亨網新聞中心
瑞耘(6532-TW)近5分K漲速3.43%，04日09:13報105.0元，成交207張，今日漲幅為3.45％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
瑞耘(6532-TW)近5日股價上漲4.64% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 0.13%。櫃買市場加權指數 上漲 1.51%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-18 張
- 外資買賣超：-8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：+371 張
- 融券增減：-3 張
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