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盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲8.04%，報314.17美元

鉅亨網新聞中心

邁威爾科技(MRVL-US)截至台北時間03日22:31股價上漲23.38美元，報314.17美元，漲幅8.04%，成交量51,652,984（股），盤中最高價324.15美元、最低價294.01美元。

美股指數盤中表現

邁威爾科技(MRVL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+39.63%
  • 近 1 月：+76.29%
  • 近 3 月：+259.62%
  • 近 6 月：+213.05%
  • 今年以來：+242.19%

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美股美股盤中盤中速報邁威爾科技

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道瓊指數50892.07-0.81%
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費城半導體13952.261.65%
邁威爾科技309.025+6.27%

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