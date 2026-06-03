盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲8.04%，報314.17美元
鉅亨網新聞中心
邁威爾科技(MRVL-US)截至台北時間03日22:31股價上漲23.38美元，報314.17美元，漲幅8.04%，成交量51,652,984（股），盤中最高價324.15美元、最低價294.01美元。
美股指數盤中表現
邁威爾科技(MRVL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+39.63%
- 近 1 月：+76.29%
- 近 3 月：+259.62%
- 近 6 月：+213.05%
- 今年以來：+242.19%
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