〈COMPUTEX〉神達旗下神雲美國兩座新廠Q3啟用出貨聚焦機櫃 今年營運成長毫無懸念
鉅亨網記者劉玟妤 台北
神達 (3706-TW) 參展 Computex 2026，旗下神雲總經理黃承德今 (3) 日受訪表示，美國 2 座新廠預計第三季啟用運作，並以機櫃形式出貨。整體而言，受惠 AI 伺服器需求維持強勁，今年營運成長毫無懸念。
黃承德指出，美國 2 座新廠將於第三季開始營運，且針對美國市場需求，採取「接力賽」模式，也就是在亞洲生產、美國組裝機櫃的方式進行，以維持供應鏈彈性。越南新廠方面，已在今年 4 月正式量產，具備從 SMT 做到機櫃的生產能力，並無設定只能提供哪一個製程，依照客戶需求調整。
針對缺料狀況，黃承德表示，雖然記憶體、SSD 及 CPU 等關鍵零組件仍有供應吃緊的狀況，但神雲持續與供應商、客戶溝通協調，已將缺料所帶來的影響降至最低，整體出貨及交期狀況維持穩定。
神雲於 Computex 展出支援多樣化工作負載需求的全方位整機櫃解決方案，以多功能一站式 AI 基礎架構，支援從模型訓練、推理到檢索增強生成 (RAG) 的完整 AI 生命週期，協助客戶應對全球代理式 AI 浪潮中可能面臨的空間、運算與能源限制。
神雲展出包括 52U 高密度 AI 液冷機櫃、鑽石散熱伺服器、自主研發軟韌體、AI Together 生態系解決方案，以及模組化 AI 資料中心。
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