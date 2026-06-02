盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.39%，總成交額5.58億
鉅亨網新聞中心
台股今日橡膠工業類股表現強勁，02日10:49相關指數上漲2.39%，總成交額5.58億元，大盤占比0.07%。
該產業上漲家數7、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股建大(2106-TW)02日10:49股價上漲1.05元，報18.1元，漲幅6.16%。
橡膠工業近5日上漲2.81%，集中市場加權指數上漲3.88%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|橡膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.81%
|+3.88%
|近一月
|+2.03%
|+16.47%
|近三月
|-2.37%
|+28.02%
|近六月
|+0.81%
|+65.81%
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