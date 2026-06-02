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盤中速報 - 橡膠工業類股表現強勁，漲幅2.39%，總成交額5.58億

鉅亨網新聞中心

台股今日橡膠工業類股表現強勁，02日10:49相關指數上漲2.39%，總成交額5.58億元，大盤占比0.07%。

該產業上漲家數7、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股建大(2106-TW)02日10:49股價上漲1.05元，報18.1元，漲幅6.16%。

橡膠工業近5日上漲2.81%，集中市場加權指數上漲3.88%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 橡膠工業 集中市場加權指數
近一週 +2.81% +3.88%
近一月 +2.03% +16.47%
近三月 -2.37% +28.02%
近六月 +0.81% +65.81%

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建大18.2+6.74%

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