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盤中速報 - 美光科技(MU-US)大漲5.3%，報1022.51美元

鉅亨網新聞中心

美光科技(MU-US)截至台北時間01日21:30股價上漲51.51美元，報1022.51美元，漲幅5.3%，成交量4,764,980（股），盤中最高價1028.55美元、最低價1009.50美元。

美股指數盤中表現

美光科技(MU-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+29.29%
  • 近 1 月：+87.76%
  • 近 3 月：+135.47%
  • 近 6 月：+310.61%
  • 今年以來：+240.21%

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美股美股盤中盤中速報美光科技

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費城半導體12848.250.15%
美光科技1020.25+5.07%

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