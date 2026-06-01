盤中速報 - 美光科技(MU-US)大漲5.3%，報1022.51美元
鉅亨網新聞中心
美光科技(MU-US)截至台北時間01日21:30股價上漲51.51美元，報1022.51美元，漲幅5.3%，成交量4,764,980（股），盤中最高價1028.55美元、最低價1009.50美元。
美股指數盤中表現
美光科技(MU-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+29.29%
- 近 1 月：+87.76%
- 近 3 月：+135.47%
- 近 6 月：+310.61%
- 今年以來：+240.21%
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