盤中速報 - Memecoin大跌8.24%，報0美元
鉅亨網新聞中心
Memecoin(MEME)在過去 24 小時內跌幅超過8.24%，最新價格0美元，總成交量達0.28億美元，總市值0.35億美元，目前市值排名第 142 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：62,538,692,348。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.15%
- 近 1 月：-10.55%
- 近 3 月：-12.74%
- 近 6 月：-58.12%
- 今年以來：-53.31%
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