盤中速報 - 世界(5347)股價拉至漲停，漲停價184.5元，成交33,098張
鉅亨網新聞中心
世界(5347-TW)01日10:05上漲16.5元，股價漲停報184.5元，委買6,554,000張，成交33,098張。
主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+167 張
- 外資買賣超：+2,864 張
- 投信買賣超：-4,256 張
- 自營商買賣超：+1,559 張
- 融資增減：-2,440 張
- 融券增減：-13 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 世界(5347)大漲7.74%，報181元
- 盤中速報 - 集中市場加權指數上漲1221.04點至44746.41點，漲幅2.81%
- 盤中速報 - 集中市場加權指數上漲1132.77點至44658.14點，漲幅2.6%
- 盤中速報 - 集中市場加權指數上漲1151.74點至44677.11點，漲幅2.65%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇