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盤中速報 - 世界(5347)股價拉至漲停，漲停價184.5元，成交33,098張

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世界(5347-TW)01日10:05上漲16.5元，股價漲停報184.5元，委買6,554,000張，成交33,098張。

主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。

世界(5347-TW)近5日股價上漲3.7%，櫃買市場加權指數上漲4.82%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+167 張
  • 外資買賣超：+2,864 張
  • 投信買賣超：-4,256 張
  • 自營商買賣超：+1,559 張
  • 融資增減：-2,440 張
  • 融券增減：-13 張

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