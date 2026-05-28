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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.96元上修至19.63元，其中最高估值25.54元，最低估值11.73元，預估目標價為168元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|25.54(25.54)
|52.4
|36.09
|最低值
|11.73(11.73)
|17.18
|36.09
|平均值
|18.57(18.23)
|30.41
|36.09
|中位數
|19.63(16.96)
|27.14
|36.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|274,712,000
|496,804,000
|410,515,090
|最低值
|192,704,950
|261,451,300
|410,515,090
|平均值
|235,180,740
|346,058,890
|410,515,090
|中位數
|232,300,000
|325,507,000
|410,515,090
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,961,929
|601,001
|-1,146,522
|12,927,165
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|89,406,171
|81,609,768
|75,006,078
|94,529,790
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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