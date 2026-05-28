盤中速報 - Ethena大跌8.09%，報0.09美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.09%，最新價格0.09美元，總成交量達0.13億美元，總市值7.52億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：0.1美元，近 1 日最低價：0.09美元，流通供給量：8,492,187,500。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.63%
- 近 1 月：-12.05%
- 近 3 月：-10.28%
- 近 6 月：-66.88%
- 今年以來：-57.08%
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