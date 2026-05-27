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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲9.79%，報564.58美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間27日21:36股價上漲50.34美元，報564.58美元，漲幅9.79%，成交量2,036,159（股），盤中最高價566.49美元、最低價514.12美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.83%
  • 近 1 月：+14.71%
  • 近 3 月：+15.58%
  • 近 6 月：-12.3%
  • 今年以來：-23.68%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A572.61+11.4%

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