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〈豐興股東會〉直棒產品爭取車用及高階市場 鋼筋加工廠預計Q3投產

鉅亨網記者彭昱文 台北

豐興 (2015-TW) 積極衝刺高值化產品及優化生產效率，直棒爭取車用及高階用途市場，另外，鋼筋加工廠預計第三季啟用，也有助提升在建築鋼材領域的競爭力。

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豐興股東會。(圖：豐興提供)

豐興表示，直棒檢驗工場完工後，可依客戶要求透過直棒表面及內部品質狀況全面檢查，提供更有保障的品質，並朝高階鋼種及用途領域之市場積極發展，對後續爭取車用及高階用途市場，擴展接單領域，提升銷售量有所貢獻。


而鋼筋加工廠則預計第二季完工、第三季開始啟用，豐興表示，透過製造生產、裁剪到成型加工的一貫化作業流程，不僅能提高產品品質及一致性、縮短交貨時間，更成功銜接鋼筋製造、銷售及加工服務，有助公司擴大市佔率。

另外，新鋼筋工場利用熱直軋技術，大幅提升產能的同時實現節能碳減及成本降低。在政府持續推動基礎建設、公共工程、前瞻基礎建設計畫，以及半導體與 AI 產業帶動電子大廠興建需求下，本公司產品可望維持高競爭力。


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