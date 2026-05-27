鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-27 17:29

本次簽約儀式，雙方皆派出核心高層出席。台塑企業由台塑水科暨台塑生醫董事長王瑞瑜、台塑生醫總經理劉慧啟，以及台塑水科總經理曾煥鐘代表列席；藝康集團則由台灣總經理塗溥仁率領核心高層團隊共同締約，在雙方代表人的見證下，正式簽署中英文策略合作協議。

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台塑水科憑藉過去在企業內外接掌石化、汽電、鋼鐵、電子及醫療等產業多元跨足的成績，加上近年來在半導體高科技產業水處理工藝的深厚累積及在地即時服務與應用實力，成為催生本次與藝康集團跨國結盟的核心關鍵。

王瑞瑜表示，台塑企業長期深耕循環經濟，水資源的循環利用更是我們推動永續發展、邁向 2050 淨零碳排的重中之重，不僅具備強大的在地服務實力，藝康集團則是全球水處理技術的指標巨頭，本次合作不僅將全面拉高台塑集團內部的節能減碳規格、推向卓越新高度，未來雙方更將結合智慧化水務管理，擴展到外部高科技與半導體供應鏈，全面助攻台灣產業綠色升級。

藝康集團台灣總經理塗溥仁指出，集團深耕全球 170 多個國家，累積了豐厚的水處理藥劑研發經驗與跨國應用資料庫，在台灣選擇與台塑水科攜手合作—憑藉台塑水科穩健可靠的供應鏈體系、卓越的技術應用實力，及高效貼心的客戶服務，期待將藝康的核心技術帶入台灣扎根落地。

目前雙方合作第一階段將由台塑水科接掌藝康在台塑集團內之冷卻、鍋爐及製程等水處理系統，再延伸至三大核心願景 ：

一、 技術合作，價值創新：結合藝康在全球水處理化學品研發之豐富經驗，與台塑水科在台灣及亞太區域之水處理工程、設備製造及在地網絡之基礎 。雙方將共同推動創新研發，開發符合台塑企業及外部客戶需求之整合性水處理解決方案，創造更高附加價值。

二、 策略代工，發揮製造綜效：發揮台塑企業生產研發實力。初期將優先以藝康的清潔用品系列，與「台塑生醫」展開在地代工合作；中長期則計劃朝先進水處理製程藥劑之 OEM 策略代工邁進，台塑水科將成為藝康的戰略生產夥伴，延伸製造優勢。

三、 AI 導入，領航永續 ESG：呼應雙方數位轉型與永續發展之方針。除了持續研發符合 ESG 規範之綠色環保藥劑外，更將導入 AI 智慧與雲端硬體設備之建構技術，致力於環境保護與水資源永續利用，攜手開創綠色產業之嶄新格局 。