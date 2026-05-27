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盤中速報 - 京元電子(2449)大跌7.09%，報314.5元

鉅亨網新聞中心

京元電子(2449-TW)27日12:16股價下跌24元，報314.5元，跌幅7.09%，成交71,394張。

京元電子(2449-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。

近5日股價上漲17.13%，集中市場加權指數上漲8.34%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+17,542 張
  • 外資買賣超：+29,427 張
  • 投信買賣超：-13,836 張
  • 自營商買賣超：+1,951 張
  • 融資增減：+3,329 張
  • 融券增減：+118 張

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集中市場加權指數44358.66+1.91%
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