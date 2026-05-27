盤中速報 - 華東(8110)大漲7.08%，報59元
鉅亨網新聞中心
華東(8110-TW)27日10:04股價上漲3.9元，報59.0元，漲幅7.08%，成交46,020張。
華東(8110-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。
近5日股價上漲16.37%，集中市場加權指數上漲8.34%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12,289 張
- 外資買賣超：+11,882 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+407 張
- 融資增減：-1,508 張
- 融券增減：+1,361 張
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