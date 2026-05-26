盤後速報 - 家登(3680)次交易(27)日除息5元，參考價584.0元
鉅亨網新聞中心
家登(3680-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為584.0元，相較今日收盤價589.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率0.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/27
|589.00
|4.9973
|0.85%
|0.0
|2025/12/11
|342.0
|1.9
|0.56%
|0.0
|2025/06/17
|359.5
|5.1
|1.42%
|0.0
|2024/12/19
|507.0
|3.7961
|0.75%
|0.0
|2024/06/20
|420.0
|3.5
|0.83%
|0.0
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