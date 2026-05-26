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盤後速報 - 家登(3680)次交易(27)日除息5元，參考價584.0元

鉅亨網新聞中心

家登(3680-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為584.0元，相較今日收盤價589.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率0.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/27 589.00 4.9973 0.85% 0.0
2025/12/11 342.0 1.9 0.56% 0.0
2025/06/17 359.5 5.1 1.42% 0.0
2024/12/19 507.0 3.7961 0.75% 0.0
2024/06/20 420.0 3.5 0.83% 0.0


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