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盤中速報 - 沛亨(6291)大漲7.12%，報572元

鉅亨網新聞中心

沛亨(6291-TW)26日12:34股價上漲38元，報572.0元，漲幅7.12%，成交2,035張。

沛亨(6291-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為本公司所營事業如下: 研究, 開發, 生產, 製造, 銷售下列產品:。工業用電子產品, 通訊器材, 消費性電子產品及電腦用。類比積體電路(Analog ICs)及混成式(Hybrid)類比積體電路。

近5日股價上漲8.1%，櫃買市場加權指數上漲6.19%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+568 張
  • 外資買賣超：+355 張
  • 投信買賣超：+126 張
  • 自營商買賣超：+87 張
  • 融資增減：+112 張
  • 融券增減：-1 張

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