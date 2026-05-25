盤中速報 - 安國(8054)大漲7.17%，報119.5元
鉅亨網新聞中心
安國(8054-TW)25日11:38股價上漲8元，報119.5元，漲幅7.17%，成交4,730張。
安國(8054-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路 (Application Specific IC, ASIC) 設計服務。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計服務。
近5日股價上漲8.78%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+837 張
- 外資買賣超：+857 張
- 投信買賣超：-10 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：-261 張
- 融券增減：+32 張
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