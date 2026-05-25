盤中速報 - 安國(8054)大漲7.17%，報119.5元

ASML壟斷地位正遇挑戰！荷駐韓大使：各國正瘋狂角逐下一代技術 全球光刻競賽非針對中國

特斯拉＋SpaceX也比不上！分析師看好「這一股」：獲利碾壓、市值一年內就超越

【超級警報響了】融資暴增151%正式超車大盤！主力正在拉高出貨？這幾檔再不跑恐成最大受害者