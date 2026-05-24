盤中速報 - GMT大跌8.72%，報0.01194美元
鉅亨網新聞中心
GMT(GMT)在過去 24 小時內跌幅超過8.72%，最新價格0.01194美元，總成交量達0.08億美元，總市值0.34億美元，目前市值排名第 63 名。
近 1 日最高價：0.01403美元，近 1 日最低價：0.0116美元，流通供給量：3,111,400,155。
GMT幣是STEPN這個區塊鏈遊戲上的原生代幣，STEPN這個區塊鏈遊戲將現實生活與SocialFi以及GameFi結合，藉由跑步來達到邊運動邊賺的NFT遊戲，在 STEPN 的世界裡，用戶以運動鞋的形式擁有 NFT，透過在戶外行走、慢跑或跑步，以獲得遊戲代幣 GST 及治理代幣 GMT，具體來說，在STEPN中有兩個代幣：GST以及GMT，二者功能和作用有重合之處，也有不同。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.59%
- 近 1 月：+9.24%
- 近 3 月：+14.90%
- 近 6 月：-34.11%
- 今年以來：-17.75%
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