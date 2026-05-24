盤中速報 - GMT大跌8.72%，報0.01194美元

GMT幣是STEPN這個區塊鏈遊戲上的原生代幣，STEPN這個區塊鏈遊戲將現實生活與SocialFi以及GameFi結合，藉由跑步來達到邊運動邊賺的NFT遊戲，在 STEPN 的世界裡，用戶以運動鞋的形式擁有 NFT，透過在戶外行走、慢跑或跑步，以獲得遊戲代幣 GST 及治理代幣 GMT，具體來說，在STEPN中有兩個代幣：GST以及GMT，二者功能和作用有重合之處，也有不同。