鉅亨速報

盤中速報 - GMT大跌8.72%，報0.01194美元

鉅亨網新聞中心

GMT(GMT)在過去 24 小時內跌幅超過8.72%，最新價格0.01194美元，總成交量達0.08億美元，總市值0.34億美元，目前市值排名第 63 名。

近 1 日最高價：0.01403美元，近 1 日最低價：0.0116美元，流通供給量：3,111,400,155。

GMT幣是STEPN這個區塊鏈遊戲上的原生代幣，STEPN這個區塊鏈遊戲將現實生活與SocialFi以及GameFi結合，藉由跑步來達到邊運動邊賺的NFT遊戲，在 STEPN 的世界裡，用戶以運動鞋的形式擁有 NFT，透過在戶外行走、慢跑或跑步，以獲得遊戲代幣 GST 及治理代幣 GMT，具體來說，在STEPN中有兩個代幣：GST以及GMT，二者功能和作用有重合之處，也有不同。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+20.59%
  • 近 1 月：+9.24%
  • 近 3 月：+14.90%
  • 近 6 月：-34.11%
  • 今年以來：-17.75%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠


文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅GMT

相關行情

台股首頁我要存股
GMT0.01176-11.3%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty