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盤中速報 - Bonfida大跌15.22%，報0.03美元

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Bonfida(FIDA)在過去 24 小時內跌幅超過15.22%，最新價格0.03美元，總成交量達0.13億美元，總市值0.33億美元，目前市值排名第 147 名。

近 1 日最高價：0.04美元，近 1 日最低價：0.03美元，流通供給量：990,910,932。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+141.22%
  • 近 1 月：+134.73%
  • 近 3 月：+148.54%
  • 近 6 月：-12.15%
  • 今年以來：+5.00%

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