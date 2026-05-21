盤中速報 - 威盛(2388)大漲7.1%，報87.5元
鉅亨網新聞中心
威盛(2388-TW)21日12:03股價上漲5.8元，報87.5元，漲幅7.1%，成交30,851張。
威盛(2388-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。
近5日股價上漲9.22%，集中市場加權指數下跌3.27%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10,163 張
- 外資買賣超：+8,977 張
- 投信買賣超：+367 張
- 自營商買賣超：+819 張
- 融資增減：-58 張
- 融券增減：+315 張
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