盤中速報 - 恩金幣大跌10.07%，報0.045美元
鉅亨網新聞中心
恩金幣(ENJ)在過去 24 小時內跌幅超過10.07%，最新價格0.045美元，總成交量達0.09億美元，總市值0.88億美元，目前市值排名第 95 名。
近 1 日最高價：0.052美元，近 1 日最低價：0.044美元，流通供給量：1,938,579,843。
Enjin Coin是Enjin的項目，Enjin是一家提供基於區塊鏈的互連遊戲產品生態系統的公司。 Enjin的旗艦產品是Enjin Network，這是一個社交遊戲平臺，用戶可以通過該平臺創建網站和氏族，聊天並託管虛擬物品商店。Enjin允許遊戲開發人員在乙太坊區塊鏈上標記遊戲內物品。 它使用ERC-20代幣Enjin Coin來支援使用其平臺發行的數字資產，這意味著可以按實際價值購買，出售和交易物品。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.11%
- 近 1 月：-24.16%
- 近 3 月：+129.68%
- 近 6 月：+35.56%
- 今年以來：+58.27%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大零幣大漲9.78%，報615美元
- 盤中速報 - 達世幣大漲8.25%，報45.8美元
- 盤中速報 - 本體鏈網大跌8.68%，報0.0593美元
- 盤中速報 - UTK大漲16.23%，報0.008美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇