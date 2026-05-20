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盤中速報 - 美光科技(MU-US)大漲5.14%，報734.62美元

鉅亨網新聞中心

美光科技(MU-US)截至台北時間20日21:30股價上漲35.88美元，報734.62美元，漲幅5.14%，成交量3,172,116（股），盤中最高價735.01美元、最低價734.62美元。

美股指數盤中表現

美光科技(MU-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-8.85%
  • 近 1 月：+53.55%
  • 近 3 月：+67.42%
  • 近 6 月：+209.29%
  • 今年以來：+144.82%

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美股美股盤中盤中速報美光科技

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