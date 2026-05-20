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盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.24%，總成交額18.56億

鉅亨網新聞中心

台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，20日11:34相關指數下跌2.24%，總成交額18.56億元，大盤占比0.3%。

該產業上漲家數1、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)20日11:34股價下跌1.6元，報63.7元，跌幅2.45%。

玻璃陶瓷近5日下跌7.55%，集中市場加權指數下跌4.11%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -7.55% -4.11%
近一月 -10.35% +9.16%
近三月 +36.2% +19.55%
近六月 +98.57% +51.15%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數40207.39+0.08%
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