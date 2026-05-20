盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.24%，總成交額18.56億
鉅亨網新聞中心
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，20日11:34相關指數下跌2.24%，總成交額18.56億元，大盤占比0.3%。
該產業上漲家數1、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)20日11:34股價下跌1.6元，報63.7元，跌幅2.45%。
玻璃陶瓷近5日下跌7.55%，集中市場加權指數下跌4.11%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-7.55%
|-4.11%
|近一月
|-10.35%
|+9.16%
|近三月
|+36.2%
|+19.55%
|近六月
|+98.57%
|+51.15%
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