營收速報 - 帆宣(6196)4月營收66.30億元年增率高達46.34％
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今年1-4月累計營收為209.38億元，累計年增率17.69%。
最新價為404.5元，近5日股價下跌-1.59%，相關其他電子下跌-2.64%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-768 張
- 外資買賣超：-1176 張
- 投信買賣超：+434 張
- 自營商買賣超：-26 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|66.30億
|46%
|22%
|26/3
|54.32億
|18%
|30%
|26/2
|41.66億
|5%
|-12%
|26/1
|47.11億
|1%
|-7%
|25/12
|50.50億
|-5%
|-7%
|25/11
|54.53億
|6%
|32%
帆宣(6196-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技設備材料銷售與服務業務。客製化設備研發製造業務。廠務自動化暨整合系統業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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