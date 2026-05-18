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營收速報 - 帆宣(6196)4月營收66.30億元年增率高達46.34％

鉅亨網新聞中心

帆宣(6196-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣66.30億元，年增率46.34%，月增率22.06%。

今年1-4月累計營收為209.38億元，累計年增率17.69%。

最新價為404.5元，近5日股價下跌-1.59%，相關其他電子下跌-2.64%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-768 張
  • 外資買賣超：-1176 張
  • 投信買賣超：+434 張
  • 自營商買賣超：-26 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 66.30億 46% 22%
26/3 54.32億 18% 30%
26/2 41.66億 5% -12%
26/1 47.11億 1% -7%
25/12 50.50億 -5% -7%
25/11 54.53億 6% 32%

帆宣(6196-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技設備材料銷售與服務業務。客製化設備研發製造業務。廠務自動化暨整合系統業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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